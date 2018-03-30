الرائد_أخبار جانب من تظاهرة حراك 30 مارس بميدان الشهداء في #طرابلس، الجمعة؛ …

جانب من تظاهرة حراك 30 مارس بميدان الشهداء في #طرابلس، الجمعة؛ للمطالبة بالاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات.
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