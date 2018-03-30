#الرائد_أخبار

جانب من تظاهرة حراك 30 مارس بميدان الشهداء في #طرابلس، الجمعة؛ للمطالبة بالاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات.

#ليبيا









