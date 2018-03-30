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#الرائد_أخبار جانب من تظاهرة حراك 30 مارس بميدان الشهداء في #طرابلس، الجمعة؛ …

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

جانب من تظاهرة حراك 30 مارس بميدان الشهداء في #طرابلس، الجمعة؛ للمطالبة بالاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات.

#ليبيا





عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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