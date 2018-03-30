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ليبيا.. مسابقة جمال للغنم!!

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تربية الأغنام المهجنة بدأت تلقى اهتماما كبير لدى مربي الحيوانات في ليبيا، حيث أقيمت في مدينة مصراتة بشمال غرب البلاد مسابقة جمال للغنم.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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