ليبيا.. مسابقة جمال للغنم!!

تربية الأغنام المهجنة بدأت تلقى اهتماما كبير لدى مربي الحيوانات في ليبيا، حيث أقيمت في مدينة مصراتة بشمال غرب البلاد مسابقة جمال للغنم.

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