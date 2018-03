ورشة عمل حول «دعم آليات المحاسبة المجتمعية» في بلدية سرت

المتوسط

تحت شعار «آلية المراقبة والمساءلة المجتمعية» أقيم بقاعة المجلس البلدي سرت؛ ورشة عمل ضمن فعاليات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع لجنة الاستقرار بالأمم المتحدة.

ونظم ورشة العمل بالتعاون مع فريق الشراكة المجتمعية عن سرت، كما شارك في الحضور عددًا من أعضاء المجلس البلدي سرت وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن عدد من القطاعات.

وقال مدير مشروع بمبادرة التغيير السلمي، أكرم محمد، في تصريحات صحفية، إن هذه الورشة تهدف إلى مساهمة قادة المجتمع المحلي في سرت لإعادة استقرار الأهالي في مناطقهم من خلال معرفة كيفية وضع آلية للمراقبة والمحاسبة المجتمعية لضمان تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة إضافة إلى وضع الأولويات الضرورية وتضمينها في خطة عمل البلدية خلال المشاريع القادمة.

