«عبد الحكيم حمزة»: عمليات الاختطاف أصبحت ظاهرة كبيرة في ليبيا

صرح مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، أن عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في ليبيا باتت شائعة وظاهرة بشكل كبير.

وقال «عبد الحكيم حمزة» في تصريحات صحفية، إن عمليات الاختطاف تنتشر بشكل خاص في 3 مدن ليبية هي طرابلس وسبها وبنغازي، مضيفًا أن: «أعداد الضحايا بعموم البلاد، خلال عام 2017، بلغت 186 حالة اختطاف و 143 حالة اعتقال تعسفي، وفقا للتقرير السنوي لحقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في ليبيا، الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا».

ولفت إلى أن «أبرز حالات الاختطاف والاعتقال القسري وقعت في مدن طرابلس، سبها، بنغازي، درنة، ورشفانة، سرت، أجدابيا، رأس لأنوف، الخمس، العجيلات، الكفرة، تاجوراء، قصر بن غشير، ترهونة، الزاوية».

وأشار «حمزة» إلى أنه تم توثيق ورصد 34 حالة اعتداء واعتقال تعسفي غير قانوني، وتهديدات ضد الصحفيين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، كما منع مراسلي وكالات أنباء وصحف ووسائل إعلام محلية وعربية ودولية من التغطية الإعلامية بمدن طرابلس وبنغازي وسبها.

وأوضح مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مصير العديد من المختطفين والمفقودين والمعتقلين غير معلوم، وأن إحصائية الهلال الأحمر الليبي ومنظمة العفو الدولية، خلال عام 2016 تحدث عن اختفاء 600 شخص في ليبيا منذ فبراير 2011، في ظل عدم تحرك السلطات الرسمية والقضائية والأمنية، من أجل كشف مصيرهم، وتحديد هوية الأطراف، التي تقف وراء تفشي ظاهرة الاختطاف والاعتقال التعسفي غير القانوني.

وتابع: «سبق وطالبنا السلطات الرسمية المتمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بضرورة الإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين في ليبيا، وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي وأن تكون هذه الهيئة الوطنية المستقلة، معنية بملف المفقودين والمخفيين قسرا، وحصرهم والعمل على معرفة مصيرهم ومكان احتجازهم، وضمان إطلاق سراحهم وتجهيز المعامل والمختبرات الخاصة بالحمض النووي والتجهيزات، التي تساعد على التعرف على هوية المتوفيين منهم».

وطالب أن تكون تلك الهيئة معنية بتدريب العناصر الليبية المتخصصة في البحث عن المفقودين، ولكنه أضاف بقوله «لكن السلطات الرسمية لا تزال تغفل هذا الملف الحساس والهام على المستوى الإنساني والقانوني والوطني».

وشدد «عبد الحكيم حمزة» على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، تجاه الأوضاع المأساوية والكارثية التي يعانيها الشعب الليبي على المستوى الإنساني، وكذلك جراء ما يتعرض له من جرائم وانتهاكات جسيمة تمس بحقه في الحياة.

وأوضح أن «حقوق الإنسان والحريات العامة والأوضاع الإنسانية في ليبيا سيئة للغاية ومأساوية، نتيجة لاستمرار الصراع المسلح والأعمال العدائية على المدنيين والأزمة السياسية، وتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين».

