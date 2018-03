الأردن تدين التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في يوم الأرض

المتوسط:

دانت الأردن، اليوم الجمعة، التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة لإحياء ذكرى يوم الأرض، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحمّل وزير الاعلام الناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، المسؤولية عمّا جرى في قطاع غزة اليوم، نتيجة لانتهاك إسرائيل لحق التظاهر السلمي واستخدامها للقوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل الذين خرجوا بالآلاف لإحياء ذكرى يوم الأرض.

