«البحث الجنائي» تتهم أسامة الجويلي بالتعاون مع «المقاتلة والإخوان» لتهريب النفط إلى أوروبا

كشفت وحدة التحري ومكافحة الإرهاب التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، تورط ميلشيات عسكرية من الزنتان بقيادة أسامة الجويلي في تهريب النفط الليبي إلى دول أوروبية تحت غطاء قانوني.

وأوضحت الإدارة، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الجمعة، أنه بعد عدة أشهر من الرصد والمتابعة من قبل وحدة التحري أتضح أن أسامة الجويلي حصل على عقود من إيطاليا وفرنسا لبيع النفط من موانئ بالمنطقة الغربية بعد أن سيطر على عدة حقول نفطية بالجنوب الغربي.

وأكدت إدارة البحث الجنائي أن هذه الميلشيات العسكرية تسعى للسيطرة على مصفاة الزاوية ليكتمل نصاب خط التهريب ولكن تحت غطاء قانوني أما سلمياً أو بالقوة.

وتابعت: «وفي ذات الوقت يحضرون لمعركة تصفية حسابات داخل العاصمة طرابلس بعد أن تقاسموا الأدوار في الزنتان بينهم وبين مليشيات من مصراتة يتقدمهم جمال التريكي وبمباركة التنظيمات الإرهابية مثل الإخوان والمقاتلة».

وأضافت الإدارة أن هناك وعود لإعطاء بعض المجرمين مناصب أمنية وأبرز هؤلاء هو عماد الطرابلسي الذي طالب بمنصب و3 مقرات له على أن تكون داخل طرابلس وكان له ما أراد.

وأكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي، أنها على أهبة الاستعداد بكل فروعها وبكل ما تملك من قوة فداء للعاصمة وأهلها رفقة كل الجهات والكتائب الامنية، موضحة أنها لن تسمح لثلة من المجرمين الفارين من العادلة الرجوع لطرابلس باسم وشعارات وطنية وهمية تحكمها مصالح شخصية- بحسب وصفها- .

