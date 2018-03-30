صيانة بمحطة شمال بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي نقلا عن مدير دائرة التشغيل بمحطة الشمال بشركة الكهرباء فقدان بقدرة 250 ميقاوات نتيجة لخروج الوحدة الخامسة بمحطة توليد شمال بنغازي لغرض الصيانة والكشف الدوري للوحدة وذلك استعداد لأحمال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف

وأضافت البلدية عبر بيانها أن هذا الإجراء قد نتج عنه عجز بالتوليد بالشبكة في المنطقة الشرقية يقدر بــ 160 ميقاوات مما قد يدفع الشركة إلى اللجوء لعملية طرح الأحمال للمحافظة على استقرار الشبكة.

ومن المتوقع أن تستغرق مدة صيانة الوحدة المذكورة خمسة عشر يوم من تاريخ خروجها لغرض الصيانة و الذي كان بتاريخ 24 /مارس الجاري ، كما طمأن البيان المواطنين بأن أوضاع الشبكة الكهربائية جيدة وتسير حسب الخطة المعدة بإجراء عمليات الصيانة لوحدات التوليد قبل دخول فصل الصيف .

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