3 دول عرضت على القذافي استضافته قبل سقوطه

وأضاف السفير في حوار مع “سبوتنيك” أن الرئيسين المصري والتونسي مبارك وبن علي سقطا قبل القذافي ولم يتمكنا من مساندته.

وكشف ميسوري عن محاولة فنزويلا وجنوب أفريقيا وروسيا البيضاء استضافة القذافي، لكن الرئيس الأسبق رفض ذلك “ولم يرد الخروج من وطنه”.

وتابع ميسوري أن الرئيس القذافي دعم مبارك في مصر وبن علي في تونس، كما ساعد دولا في آسيا وأمريكا اللاتينية.

وسقط القذافي عقب قيام الشعب الليبي بمظاهرات في 17 فبراير/ شباط 2011 بمدينة بنغازي الليبية، وذلك بطريقة سلمية في البداية سرعان ما تحولت إلى استخدام السلاح في مناطق ليبية كثيرة.