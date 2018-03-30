«المفوضية العليا للانتخابات» تطرح نظاماً لانتخاب الرئيس

عين ليبيا

قدمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مقترح انتخاب الرئيس والذي طرحت من خلاله تصميماً لنظامِ انتخابٍ لرئيس الدولة اعتمدت فيه على نظام الدوائر المتعددة واحتساب النقاط.

وتضمن المقترح تصميم نظام انتخابي لدفع الناس لاختيار الرئيس الأمثل للدولة حيث تم اعتماد عدة معايير منها الرقعة الجغرافية الواسعة التي خلقت مناطق ذات توجهات متباينة بالإضافة إلى القوة التصويتية المعنية بالكثافة السكانية التي ترتفع في مناطق و تنخفض في أخرى وكذلك محدودية خبرة مرشحي الرئاسة على إيصال رسائلهم إلى كل المواطنين.

ويقوم المقترح على عناصر منها الأخذ بنظام الدوائر المتعددة بدل الدائرة الواحدة والابتعاد عن خوض جولة ثانية بسبب الظروف الصعبة ومساعدة مرشحي الرئاسة في حصر دعاياتهم في نطاق حظوظهم وفرصهم بالفوز والمرونة في حسم نتيجة المرشح الفائز حيث ركز على نظام الدوائر المتعددة والقيمة المتساوية للأصوات على غرار مقترح سيتم إقراره في العراق التي ستشهد استحقاقا انتخابيا في مايو المقبل، تقسم ليبيا بموجبه إلى إحدى عشرة دائرة بقيمة تصويتية واحدة وتحول أصوات الناخبين إلى نقاط بناء على التراتيب.

وتأتي هذه المبادرة من المفوضية كمحاولة لكسر حالة الجمود وتحفيز الجهة التشريعية على استصدار قانون يحدد رؤية واضحة الانتخابات ويرسم معالما واضحة للعملية الانتخابية من خلال تحديد النظام الانتخابي الذي ستقوم عليه العملية برمتها، ويعتبر هذا المقترح أن الانتخابات القادمة ستكون فعلاً رئاسية وهو ما لم يحدده مجلس النواب بعد.

مقترحُ المفوضية تناول شرحاً مفصلاً لمقترح انتخاب الرئيس قدم فيه رؤيته بالنظر إلى الجغرافيا الليبية اجتماعياً و سياسياً فهل سنرى هذا المقترح يطبق على أرض الواقع؟ أم سيخضع للتنقيح من قبل جهات الاختصاص التي تأخرت بحسب مراقبين في التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي الذي أعلن أنه سيكون أواخر هذا العام.

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