انطلاق مهرجان ملاقاة الربيع بسوكنة

انطلقت بمدينة سوكنه ببلدية الجفرة مساء اليوم الجمعة فعاليات مهرجان ملاقاة الربيع التراثي السياحي في دورته الخامسة تحت ( شعار وطني اولا ) الذي يتواصل على مدى يومين متتاليين..

وشهدت ساحة المدينة امام القلعة التاريخية او كما يسميه اهل سوكنة القصر عروض فنية للفنون الشعبية وسط مشاركة الفتيات والفتيان بالزي الشعبي التقليدي الذي تشتهر به عموم مناطق الجنوب وهم يؤدون الاغاني والرقصات الفلوكلورية المحببة للجميع

كما تخلل المهرجان القاء العديد من القصائد الشعرية والكلمات الترحيبية التي تمجد تاريخ الاباء والاجداد وتشيد بشجاعتهم وكرمهم .

وحضر الحفل الافتتاحي رئيس واعضاء الفرع البلدي سوكنة ومجلس الحكماء الاعيان وعددا من مسئولي المؤسسات الحكومية والاهلية وشباب الكشافة وجمع غفير من ابناء الجفرة رجالا ونساء واطفالا وشيوخ .

اشتملت فعاليات المهرجان على اجنحة لعروض الازياء الشعبية و المقتنيات التراثية والصور الشمسية والرسم والخط العربي والتمور والسعفيات والاكلات والاعشاب الطبية والصناعات التقليدية للاسرة في سوكنة اضافه لصور تجسد معالم المدن القديمه لسوكنة وهون وودان..

وستتخلل فهاليات المهرجان العديد من الفقرات التراثية والرقصات الشعبية لفرقتي الفنون الشعبية بسوكنة ومنطقة القصير بهون والسهرات الفنية والامسيات والاصبوحات الشعرية والالعاب الشعبية المتنوعة ..

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