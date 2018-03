ورشة عمل بعنوان «المتابعة والتدقيق» ضمن مشروع الأمم المتحدة الإنمائي بسرت

المتوسط

قال الناطق باسم بلدية سرت، محمد الأميل، إنه تم تنظيم ورشة عمل بعنوان «المتابعة والتدقيق» بقاعة المجلس البلدي، بإشراف مبادرة السلم الأهلي ضمن مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سرت.

وأضاف «الأميل» في تصريحات صحفية، أن الورشة شهدت حضور عدد من أعضاء المجلس البلدي، وعدد من الإعلاميين ومسئولي قطاع الرياضة، وفريق الشراكة المجتمعية، وعدد من المهندسين، وتم خلالها تقديم عرضا عن سير عمل المشروع ومدى إنجاز المراحل.

