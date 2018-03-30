العثور على جثه مجهولة الهوية بالكفرة

أفاد المتحدث باسم مديرية أمن الكفرة الملازم أول محمد خليل في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية عن ورد بلاغ إلى مركز شرطة بزيمة الجديدة مساء أمس الخميس مفاده وجود جثه مجهولة الهوية مدفونه في موقع الكساره القديمه شرق معسكر الشيباني جنوب منطقة الكفرة .

وأضاف خليل بانه مساء اليوم الجمعة قام رئيس النيابة العامة ورئيس مركز الشرطة ورئيس وحدة التحقيق رفقة فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمرالكفرة، بالانتقال إلى المكان المذكور وبعد الكشف عن الجثه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، أمر رئيس النيابة العامة بدفن الجثه في قبر وضع علامات عليه لتحديد مكانه.

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