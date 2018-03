المتوسط:

عقد رئيس الهيئة العامة للسياحة بحكومة الوفاق الوطني، خيضر بشير أحمد مالك، اجتماعًا مساء أمس الخميس، مع عميد بلدية غدامس المهندس جمال الأسود لبحث ترتيبات إعادة إحياء مهرجان غدامس.

وحضر اللقاء، الذي عقد بمقر البلدية، أعضاء المجلس البلدي، ومجلس أعيان وحكماء المدينة وعدد من مديري المكاتب ورؤساء الأقسام بالهيئة، ومديري المكاتب التابعة للهيئة بالمنطقة الغربية.

وناقش الاجتماع، برامج تنشيط حركة السياحة الداخلية، وتعزيز موقع مدينة غدامس كمقصد سياحي، وإحياء الصناعات التقليدية، ومقترح استضافة جلسات اجتماع مؤتمر وزراء السياحة المغاربية بالمدينة.

ومن جانبه، أكد المهندس جمال الأسود، أن المواصلات تعتبر أبرز التحديات التي تقف عائقًا أمام تنشيط حركة السياحة بالمدينة، لاسيما عدم صلاحية الطريق الوحيد الواصل بين غدامس ومدن الشمال للتنقل والسفر.

وأشار إلى إغلاق مطار المدينة وتوقفه عن استقبال الرحلات الجوية، وعدم تزويد المدينة بالوقود، مطالبًا الجهات ذات العلاقة بإيجاد السبل الكفيلة لحل الإشكاليات، حتى يتسنى تنشيط السياحة التي تعتبر مصدر دخل للسكان المحليين.

وبحث الحاضرون مقترح انشاء نادي للسياحة الصحراوية، واستثمار المقومات الطبيعية المنتشرة بمحيط المدينة في تنفيذ برامج سياحية بيئية فيما تم التأكيد على البدء في الترتيبات اللازمة لإعادة إحياء مهرجان غدامس السياحي، برعاية الهيئة العامة بحكومة الوفاق الوطني.

وعقب الاجتماع قام المشاركون بجولة داخل مدينة غدامس القديمة، مستمعين إلى شروح وافية عن مكوناتها، وأهم وأبرز معالمها الثقافية، إلى جانب زيارة مواقع الرملة، ورأس الغولة الصحراوية الواقعين غرب المدينة.

The post «سياحة الوفاق» تبحث ترتيبات إعادة إحياء مهرجان غدامس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية