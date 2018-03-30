قوات الأمن في اجدابيا تضرب مخططات الإرهاب وتصادر مخازن للأسلحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

استنفار أمني وحركة لدوريات عسكرية واضحة للعيان، تبحث عن أولئك الذين استفحلوا فسادًا في الأرض لترويع وإرهاب المدن باستهداف مداخلها.

هذا ما تشهده مدينة اجدابيا عقب ليلة طويلة ذُرفت خلالها الدموع على الدماء المتناثرة جراء حقد كمين على من يسهرون ليقطن المدنيين في أمان، حيثُ لا خوف عليهم من الخارجين عن القانون وهم أحياء يرزقون.

وشهدت شوارع مدينة اجدابيا اليوم الجمعة، استنفارًا لقوات الأمن التي شنت حملة من الاعتقالات على بعض المشتبه بهم بالمدينة، وأقدمت على مداهمة مواقع مشبوهة داخلها.

وأفاد مصدر أمني لـ”أخبار ليبيا 24″، بأن جهاز المباحث العامة اجدابيا تمكن من القبض على شخصين خلال مداهمة إحدى المزارع جنوب المدينة بعد ورود بلاغ عن وجود حركة مشبوهة داخلها.

وأكد المصدر، العثور على كميات كبيرة من الأسلحة التي تمثلت في الصواريخ الحرارية والجراد الموجه والأسلحة الخفيفة والذخائر في المزرعة، إضافة إلى كتب تكفيرية.

وكان قد أقدم انتحاري ليلة الخميس، على استهداف مدخل اجدابيا الشرقي بواسطة سيارة مفخخة نوع “جيب”، مما نتج عنه سقوط قتلى وجرحى بين المتواجدين في نقطة التفتيش بالبوابة.

وأسفر التفجير الإرهابي عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بينهم مدني واحد، بحسب ما أكد مدير مستشفى امحمد المقريف بالمدينة.

من جهته، تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم الذي استهدف نقطة التفتيش بالمدخل الشرقي لمدينة اجدابيا، مؤكدًا مسؤوليته عنها.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة أعماق التابعة للتنظيم الإرهابي “انطلق أبو قدامه السائح نحو حاجز تفتيش في المدخل الشرقي لمدينة اجدابيا، حيثُ توسطهم وفجر سيارته المفخخة فأوقع 19 شخصًا بين قتيل وجريح”.

ويعتبر هذا التفجير الثاني الذي يتبناه تنظيم داعش في أقل من شهر يستهدف مدينة اجدابيا، حيثُ نفذ انتحاري في الـ9 من شهر مارس الجاري هجوم على بوابة الستين جنوب مدينة أجدابيا مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجراح بينهم مهاجران غير شرعيان، وأعلن تنظيم الدولة عقب الهجوم مسؤوليته عن الحادثة.

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