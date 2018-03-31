هل يشمل قانون العفو العام سيف القذافي؟.. غوقة يجيب

أخبار ليبيا 24

قال المحامي عبد الحفيظ غوقة إن قانون العفو العام لا يشمل سيف الإسلام القذافي بدعوى أن من أفرج عنه ليس القضاء، بل الجهة التي كانت تحتجزه.

وأكد غوقة في تصريح لقناة “218 نيوز”، الخميس، أن الجميع في ليبيا مع المصالحة لكن عبر العدالة التي يجب أن تطال الجميع.

وشدد على أن المصالحة بدون عدالة ستقود إلى المزيد الاقتتال والفوضى.

وأشار غوقة الذي شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق إلى أن قانون العفو العام مرتبط بالمصالحة لكن يجب أن يمر ذلك من بوابة العدالة، مثل أن يسقط صاحب الدم حقه عن السجين، وأن تعود الحقوق المادية لأصحابها.

وكان المكلف بملف الإصلاح في برنامج سيف الإسلام القذافي، أيمن بوراس، قد قال في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة التونسية منتصف مارس الحالي أن سيف الإسلام سيتقدم للانتخابات الرئاسية في ليبيا إذا أجريت في موعدها.

وقال بوراس في ندوة أقامها في تونس إنهم سيرحبون بكل النتائج وسيكونون طرفاً في الحياة السياسية من أجل إعادة بناء ليبيا، وإن برنامج سيف الإسلام يتمحور حول إعادة إعمار ليبيا بمساعدة دول الجوار.

وأضاف بوراس أن سيف الإسلام حر طليق ويتمتع بكافة حقوقه المدنية، وأنه موجود حاليا داخل الحدود الليبية ولم يغادرها، مشيرا إلى أن سيف الإسلام سيخاطب خلال الأيام القادمة الليبيين بشكل مباشر للإعلان عن خططه الانتخابية المقبلة.

يذكر أن مجموعة مسلحة كانت قد أعلنت قبل أشهر الإفراج عن سيف الإسلام القذافي المحتجز لديها في مدينة الزنتان منذ نوفمبر 2011 بموجب قانون للعفو صادر عن البرلمان بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه،بحسب المجموعة.

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