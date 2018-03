صور | «حي الأندلس» يزيل القمامة بجانب السفارة الإنجليزية

المتوسط:

قام مكتب خدمات حي الأندلس، صباح اليوم الجمعة، بالتعاون مع إدارة النقل والحركة بشركة الخدمات العامة طرابلس بتنظيف وإزالة القمامة الموجودة بجانب السفارة الإنجليزية بقرب من محطة البنزين بن غرسة، بحضور مكتب الأمن المركزي غوط الشعال.

ومن جهته، أوضح مكتب خدمات حي الأندلس، عبر صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك”، أنه تفاجئ بموقع القمامة بجانب السفارة عندما زار الموقع بحضور مكتب الأمن المركزي غوط الشعال ومكتب الإصحاح البيئي والحرس البلدي حي الأندلس ومكتب فرع خدمات حي الاندلس وحدة الإعلام والتوعية.

ودعا المكتب، أصحاب الشركات المساندة إلى الاهتمام بمكان عملهم والاهتمام بنظافته، وعدم ألقاء القمامة في المكان المذكور وهو يعتبر مدخل الغربي لمدينة طرابلس والحد الإداري لبلدية حي الأندلس.

ووجه المكتب الشكر إلى مكتب الأمن المركزي غوط الشعال ومكتب الإصحاح البيئي والحرس البلدي حي الأندلس، تقديراً لعطائهم الدائم والمستمر في سبيل رفع المؤسسة النظافة والسير بها نحو الأفضل.

