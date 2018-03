«طبرق الطبي» يُعلن نجاح عملية القلب المفتوح الخامسة

المتوسط:

أفادَ المكتب الإعلامي بمركز طبرق الطبي، بأنَّ الفريق الأمريكي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح والفريق الليبي المصاحب له من أطباء و تمريض وفنيين صباح اليوم الجمعة، تمكنوا من إجراء العملية الخامسة علي التوالي للطفل السوري الجنسية، الذي يبلغ من العمر سنتين من مدينة إجدابيا، الذي يبلغ من العمر 9 سنوات.

كان الطاقم الأمريكي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح، قد وصل إلى مركز طبرق الطبي بداية هذا الأسبوع ، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا.

