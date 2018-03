«بعيرة»: التحالف بين البرلمان ومجلس الدولة ضد «السراج»

المتوسط:

أكد أبوبكر بعيرة، عضو مجلس النواب، أن ثمة ما يشبه التحالف بين البرلمان ومجلس الدولة هو ضد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وشدد “بعيرة”، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الجمعة، على ضرورة اجتماع أربع أطراف وهم الرئاسي والقيادة العامة للجيش ومجلس النواب ومجلس الدولة من أجل المصلحة العامة للبلاد.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن كل الأطراف لديها نوع من حسن النوايا، مؤكدًا أن كل طرف منفرد لا يمكن الوصول إلى حل.

وتابع: «أي لحظة قد تنشب حرب بين المليشيات في العاصمة والرئاسي ليس لديه ما يفعله فما كان للرئاسي أن يدخل طرابلس بوجود المليشيات».

