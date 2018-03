شهود عيان لـ «المتوسط»: سقوط قذيفتي «أر بي جي» قرب مسجد الفضل في بنغازي

المتوسط:

أكد شهود عيان لصحيفة «المتوسط»، سقوط قذيفتي «أر بي جي» مساء اليوم الجمعة، قرب مسجد الفضل بن العباس في منطقة بوهديمة بمدينة بنغازي دون معرفة تفاصيل أخري.

كانت مدينة بنغازي، قد شهدت خلال الفترة الماضية، عمليات القتل وإعدام خارج إطار القانون والخطف والاعتقالات والاغتيالات والتعذيب.

كما شهدت بنغازي، خلال الفترة الماضية، جريمة إنسانية ليست الأولى من نوعها التي تشهدها المدينة مؤخرا، وذلك عندما عُثر على نحو 36 جثة مجهولة الهوية بالقرب من منطقة الأبيار جنوب غرب بنغازي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي، قد عثرت، في 28 من أكتوبر من عام 2016، على 10 جثث مجهولة الهوية مقتولة رميا بالرصاص، في شارع الزيت بمنطقة شبنة وسط المدينة.

وكشفت مصادر أمنية، عن العثور على 6 جثث مجهولة الهوية بشارع الزيت في منطقة شبنة في الثامن من أغسطس الماضي، حيث جرى نقلهم إلى مركز بنغازي الطبي.

وقبل ذلك أعلن مركز بنغازي الطبي، عن تسلمه لجثة المواطن هانيبال الحاسي، بعد العثور عليها في شارع الزيت ببنغازي، ناهيك عن الجثث الأخرى التي يعثر عليها بشكل متفرق من حين لآخر في هذا الشارع الذي أصبح يشتهر بين المواطنين بالمدينة بـ”شارع الجثث.

