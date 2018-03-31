الاختطافات في طرابلس ..عود على بدء

بعد تراجع نسبي عرفته طرابلس في عدد حالات الخطف تحت تهديد السلاح ،عادت العاصمة الى سابق عهدها بعد العام 2011 ،حيث الخوف الدائم لدى سكانها من حالات خطف محتملة لا تستثني أحدا.

فخلال شهر مارس الجاري،سجلت أعلى نسبة للاختطاف في طرابلس سنة 2018 ،فرغم أن حالات خطف استهدفت مواطنين عاديين واجانب ،الا أن اللافت أنها استهدفت خلال هذا الاسبوع شخصيات وازنة من بينهم رجال اعمال ومنتخبون ورجال قضاء .

عميد طرابلس عبد الرؤوف بيت المال كان آخر المخطوفين ،سبقه الى ذلك المدعي العام العسكري في حكومة الوفاق الوطني الليبية بطرابلس اللواء مسعود أرحومة ،ورجل الاعمال المتنفذ جمعة الاسطي .

حالات الخطف هذه تأتي تزامنا مع مشهد سياسي وعسكري مرتبك في طرابلس ،تخلله اشتباكات متقطعة بين الفصائل المتناحرة على عاصمة الليبيين.

وتقول تقارير إعلامية، إن حالات الاختطاف ارتفعت وتيرتها خلال الشهر الجاري ،حيث اختلفت أسباب الاختطاف ما بين الاحتجاز مقابل المال او الاختطاف على الهوية بسبب العداءات بين المجموعات المسلحة.

ومن أبرز الشخصيات التي اختطفت في طرابلس مؤخرا رئيس الوزراء السابق على زيدان ،و نائب رئيس دار الإفتاء ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، الشيخ نادر العمراني،كما تم اختطاف نائب مدير مصرف ليبيا الخارجي، عمر الحجاجي، بعدما دهمت بيته بحي قرقارش وسط العاصمة وغيرهم كثر.

وتعليقا على حالات الاختطاف يقول رئيس لجنة الترتيبات الأمنية التابع للمجلس الرئاسي عبد الرحمن الطويل، إن تنامي هذه الظاهرة جاءت كمحاولة لإظهار حكومة الوفاق غير متمكنة من السيطرة الأمنية على طرابلس.

وأضاف “الأسباب السياسية وراء ظاهرة الاختطافات غير ظاهرة، وغالبيتها تنفذها جماعات مجهولة بغية الحصول على المال أو لابتزاز المسؤولين لتنفيذ مصالحهم، لكن في النهاية هي مجموعات تدفعها جهات سياسية بهدف زعزعة أمن العاصمة”.

وأدانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان في بيان لها استمرار الاختطاف في طرابلس.

واعتبرت المنظمة أن هذه الأعمال المتكررة للخطف والإبتزاز وإحراج السلطات الرسمية بما فيها المجلس الرئاسي، أعمال عنف ممنهجه من قبل بعض الجماعات المسلحة التي تملك زمام الأمور في العاصمة طرابلس.

كما طالبت المنظمة خلال البيان، مختلف الجهات الرسمية أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة ما يحدث، الأمر الذي يجعلها الجهة الأولى التي تتحمل سلامة المختطفين.

وبينت المنظمة أن هذه الأعمال الإجرامية تضعف دورة الحكومة وتعرقل المسار السياسي والجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة، وتأخير عودة البعثات الدبلوماسية.

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