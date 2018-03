أمن طرابلس المركزي يُشكل لجنة تحقيق حول احتفالية «سبتيموس»

المتوسط:

أعلنت الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لوزارة داخلية الوفاق الوطني، مساء الجمعة، عن تشكيل قوة أمنية خاصة لإيقاف ما وصفتها بالمهازل والحفلات «الماجنة»، في إشارة إلى حفل سبتيموس الذي أقيم قبل يومين في العاصمة طرابلس .

وأكدت الإدارة العامة للأمن المركزي بأنّها ستصدى لكل هذه الحفلات، التي تُخالفُ الشريعة الإسلامية وتُشوه صورة المجتمع الليبي، موضحة أنَّ، هدفها أمن وسلامة المواطن والتصدي لأي تقاليد تأتي من الغرب».

وأوضحت «الإداة العامة للأمن المركزي»، أنَّ مثل هذه الحفلات مخيفة للغاية، لِكونها تُسبب الانقسام في البلاد، قائلة: «البعض من الشعب أصبحوا لا يستنكرون مثل هذه الحفلات.. ولم يكن من عادات أهل البلد تنظيم مثل هذه المنكرات».

وأكدت «الإدارة العامة للأمن المركزي»، أنّها ليست مسئولة أمام الله وخلقه عن أيَ حماية أمنية لمثل هذه الحفلات التي لا تستندُ إلى الإسلام في شئ.

وختامًا، وجهت «الإدارة العامة للأمن المركزي»، سؤالًا للمواطنين، مفادهُ: «ما تعليقك أخي المواطن عن إنشاء مثل هذه الحفلات في الشارع».

