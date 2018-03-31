جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يكشف حقيقة خطاب تكليفه إيطالي بتمثيل ليبيا

القاهرة – بوابة الوسط: أسماء بن سعيد

أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن صورة الخطاب الذي يجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تكليف شخص ايطالي لتمثيل ليبيا لحضور اجتماع دولي «مزور»، مشيرين إلى أن الجهاز يتعرض لـ«حملات تشويه تحاول النيل من الجهاز ورئاسته».

وقال المكتب الاعلامي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لـ«بوابة الوسط» السبت «الخطاب الذي يتم تداوله عبر الاعلام و الذي يحمل توقيع رئيس الجهاز بتكليف المدعو سلفاً هو خطاب مزور».

ولفت المكتب الاعلامي إلى «أن الرقم الممنوح للرسالة المزورة وهو الرقم ( 175 ) رقم ممنوح عبر التسلسل الاداري لشؤون العاملين بالجهاز و يخص امر نقل ضابط صف الى مركز إيواء عين زارة».

وأوضح المكتب الإعلامي «أن الاجتماع الذي حضره المدعو كالاتشيورا هو اجتماع خاص بالجمارك و الحدود و لا علاقة له بملف الهجرة و تبعياته».

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