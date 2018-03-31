عقيلة صالح: التفجير الذى استهدف بوابة إجدابيا الشرقية «عمل إرهابي»

طبرق – بوابة الوسط:فراس بن علي

اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، التفجير الذى استهدف بوابة إجدابيا الشرقية مساء أمس لخميس «عمل إرهابي».

ودان المستشار عقيلة صالح ، «العمل الإرهابي» في بيان أصدره ليل الجمعة بـ«أشد العبارات وترحم على أرواح الضحايا وشهداء الواجب من العسكريين ورجال الأمن».

وطالب عقيلة «رئاسة الوزراء ووزارة الصحة وكل الجهات ذات العلاقه ان تقدم العلاج للجرحى بالداخل و بالخارج لمن تلزم حالتهم ذلك والاعتناء بهم».

كما طالب عقيلة «وزارة الداخليه والجهات الضبطية التابعة لها والجهات المختصة تتبع من قام بهذا العمل الارهابي الاجرامي الجبان ومن وراء ذلك والقبض عليهم وتقديمهم للعداله».

ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الشعب الليبي إلى «التضامن والوقوف صفا واحدا لمحاربة الارهاب والقضاء عليه لتنعم بلادنا ليبيا بالامن والامان والاستقرار».

وشهدت مدينة أجدابيا أمس الخميس انفجارًا إرهابيًا استهدف بوابة المدينة الشرقية الواقعة بعد «كورفة كيلو تسعة» بواسطة سيارة مفخخة نوع جيب ما أودى بحياة 6 قتلى وإصابة 6 آخرين، في صفوف الجيش والشرطة والمدنيين المارين بالبوابة لحظة وقوع الانفجار.

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