مصدر أمني: المباحث العامة تعثر على كميات كبيرة من الذخائر في إحدى مزارع أجدابيا

أجدابيا – بوابة الوسط: صلاح ناصف

تمكنت عناصر المباحث العامة فرع أجدابيا من مداهمة إحدى المزارع في ضواحي المدينة وعثرت على كميات كبيرة من الذخائر.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» السبت، «إن عناصر المباحث العامة فرع أجدابيا بعد عملية رصد ومتابعة تمكنوا من كشف هذا الوكر».

وأضاف: «أثناء عملية المداهمة تم العثور على كميات كبيرة من صواريخ الطيران وقذائف هاون وفتيل هاوزر مخبأة في إحدى المزارع في ضواحي المدينة».

وأهاب المصدر، بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والإبلاغ عن «أي عناصر مشتبهة أو تحركات مشبوهة للحفاظ على الأمن و الأمان والإستقرار والسكينة العامة بالمدينة».

وأكد المصدر الأمني، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة أجدابيا «ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية تشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة أجدابيا ضد عدد من المطلوبين».

يأتي ذلك بعد الإنفجار الإرهابي الذي استهدف بوابة أجدابيا الشرقية مساء يوم أمس الخميس الواقعة بعد كورفة كيلو تسعة التي أودت بحياة عدد 6 قتلى وعدد 6 جرحى في صفوف الجيش والشرطة والمدنيين المارين بالبوابة لحظة وقوع الانفجار.

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