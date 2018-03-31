تظاهرة في العاصمة طرابلس تطالب بتوحيد المؤسسات

شهد ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس مساء الجمعة تظاهرة دعا إليها «حراك 30 مارس» ، مطالبين بتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء المرحلة الانتقالية.

ووفقًا للصور التي نشرتها الصفحة الرسمية لـ«حراك 30 مارس» على موقع «فيسبوك» فإن المئات شاركو في التظاهرة رافعين لافتات كتب عليها «نريد حكومة واحدة قوية»، و« نريد تكليف الشباب في المؤسسات»، و«كفى مراحل انتقالية».

وشارك في هذا الحراك مواطنون من مختلف المدن والمناطق الليبية حيث طالبوابضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وعدم المساس بقوت الليبيين واقفال المواني النفطية وعودة المهجرين والنازحين والدعوة الى المصالحة الوطنية التي تشمل كافة الفرقاء.

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