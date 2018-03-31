المسوري: القذافي دفع 20 مليون دولار لساركوزي

كشف مفتاح المسوري المترجم الخاص للعقيد معمر القذافي عن أن القذافي دفع 20 مليون دولار للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتمويل حملت الانتخابية.

وقال المسوري لوكالة «سبوتنيك» الروسية الجمعة «في مارس 2011 سألت صحفية فرنسية معمر القذافي، هل مولت الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة نيكولا ساركوزي، فقال لها نعم، فقالت له كم دفعت، قال لها لا أدري أخبرك غدا، فقالت له غدا أسافر، فطلب منها أن تترك لي رقمها وبريدها الإلكتروني، وقال لها معالي البروفيسور سيخبرك».

ووأضاف: «بعدها بيوم كان عنده حوار مع صحفي برتغالي، وعندما سأله عن الأموال التي مول بها حملة ساركوزي، أجابه بأنه دفع 20 مليون دولار، وطلب مني أبلغ الصحفية الفرنسية بالرقم وقال لي إنه استفسر من الشؤون المالية».

ولفت المسوري إلى أنه «شهد على الأموال التي دفعتها ليبيا إلى فرنسا فقط، باعتبار أنني كنت أترجم وحضرت كل الاجتماعات الخاصة بفرنسا».

وأكد المسوري على أنه «فيما يتعلق بدعم الحملة الانتخابية لساركوزي اقترحت السلطات الليبية على القذافي وقتها تمويله بـ50 مليون يورو، ولكنه اكتفى بـ20 مليون يورو فقط».

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