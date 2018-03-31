معامل التحاليل .. أرقام قياسية وجهود مضنية بطبي طبرق

يوجد بمركز طبرق الطبي معمل للتحاليل الطبية، والذي يعمل طيلة ” 24 ساعة متواصلة بين فترة الصباح والمساء، ويحتوي على وحدات أساسية مهمة.

أولاً: وحدة الكمياء والذي يعمل طيلة اليوم الكامل في إعطاء نتائج التحاليل للمرضي من داخل وخارج مركز طبرق الطبي، حيث خلال اليوم الواحد ينتج في عدد ” 140 ” عينة موزعة ومتفرعة على عدة فروع مختلفة لوظائف الجسم المختلفة.

ثانياً: أبحاث الدم وهو عبارة عن قسم يتم فيه معرفة نسبة الدم وتحديد إذا كان المريض يحتاج إلى الدم أم لا، ويتطرق أيضاً إلى تحديد أمراض خطيرة وكبيرة بالدم حيث يعمل يومياً على تجهيز أكثر من ” 170 ” عينة.

ثالثاً: بنك الدم هو يعتبر أكثر وحدة بقسم المعامل أهمية نظراً لكثرة احتياج المرضى للدم حيث يغطي من أمساعد شرقاً إلى جغبوب جنوباً إلى حدود مدينة درنه غرباً، ويعتمد بنك الدم علي المتبرع أكثر شيء، حيث يخرج في الشهر الواحد بنك الدم أكثر من ” 1500 ” كيس دم من مختلف الفصائل.

رابعاً: وحدة البكتريا تعتبر من الوحدات الأساسية داخل قسم المعامل الطبية بمركز طبرق الطبي والذي يعتمد فيه على تحديد نوع البكتريا والمضاد الحيوي الخاص بكل بكتريا حيث يشرف عليه أجدر الفنيين في مدينة طبرق ويفوق عدد العينات اليومية 30 نتيجة تحليل لمرضى من داخل وخارج طبي طبرق.

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