مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر في أجدابيا

قام عناصر جهاز المباحث العامة أجدابيا بمداهمة مزرعة جنوب المدينة ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر وكتبًا تكفيرية.

وبينت وكالة الأنباء الليبية أنه بعد التحري صدرت تعليمات من رئيس الجهاز بمداهمة المزرعة وألقت القبض على شخصين، وقامت بمصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وكتبٍ تكفيرية، وأسلحة متنوعة بينها: صواريخ حرارية وغراد موجه وأسلحة خفيفة وذخائر.

وشهدت أجدابيا استنفارًا أمنيًّا موسعًا لكافة الأجهزة الأمنية، شمل أغلب الطرق الرئيسة بما فيها المساجد والمؤسسات وذلك تحسبًا لأي طارئ قد يحدث، وخاصة عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة المدخل الشرقية للبلدية، الذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود ومدنيين.

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