اختتام ورشة عمل لبناء القدرات حول تطوير إستراتيجية وطنية لليقظة الدوائية في ليبيا

عين ليبيا

اختتمت فعاليات مشروع الإتحاد الأوربي لتطوير النظام الصحي بليبيا «شمس» و بدعم فني من منظمة الصحة العالمية، حيث أقيمت ورشة عمل لبناء القدرات حول تطوير إستراتيجية وطنية لليقظة الدوائية في ليبيا، في الفترة بين 26-29 مارس 2018 في تونس

كما أكمل مشروع منظمة الصحة العالمية الذي يموله الاتحاد الأوروبي “تعزيز نظام المعلومات الصحية وإدارة سلسلة الإمدادات الطبية” (شمس) ورشة عمل لمدة خمسة أيام حول تطوير “إستراتيجية وطنية للرقابة على الأدوية في ليبيا”.

وكان الهدف من ورشة العمل، التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، هو بناء قدرات إدارة التوعية الدوائية الليبية المنشأة حديثاً في وزارة الصحة.

ومن خلال الجلسات التفاعلية والعروض التقديمية، تم تدريب المشاركين الثمانية على كيفية تنفيذ التوعية الدوائية من خلال المرافق الصحية الليبية وبدء التعاون الدولي مع برنامج منظمة الصحة العالمية للمراقبة الدولية على الادوية.

وفي إطار ورشة العمل ، قام المتدربون بزيارة “التوعية الدوائية” التونسية حيث تعلمت اللجنة الليبية عن إنشاء المركز التونسي للرقابة على الادوية وأعماله اليومية.

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