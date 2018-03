«الكهرباء» تُجري صيانة لمحطة شمال بنغازي استعدادًا لشهر رمضان

المتوسط:

أفادَ مدير دائرة التشغيل بمحطة الشمال بشركة الكهرباء، بأنَّ هناك فقدان بقدرة 250 ميجاوات، نتيجة لخروج الوحدة الخامسة بمحطة توليد شمال بنغازي لغرض الصيانة والكشف الدوري للوحدة وذلك استعدادًا لأحمال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.

وأضاف مدير دائرة التشغيل، أنَّ هذا الإجراء قد نتج عنه عجز بالتوليد بالشبكة في المنطقة الشرقية يقدر بــ 160 ميجاوات، مما قد يدفع الشركة إلى اللجوء لعملية طرح الأحمال للمحافظة على استقرار الشبكة.

ومن المتوقع أن تستغرق مدة صيانة الوحدة المذكورة خمسة عشر يومًا من تاريخ خروجها لغرض الصيانة و الذي كان بتاريخ 24 /مارس الجاري.

