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رئيس مكافحة الهجرة غير الشرعية يصدر قراراً بتكليف المستشار الأمني الإيطالي «لوتشيانو كالاتشيورا» بمهام تمثيل ليبيا في المحافل الدولية الخاصة بملف الهجرة وأمن الحدود

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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