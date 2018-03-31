الحكومة المؤقتة:تشكيل خلية أزمة في اجدابيا لهذا الغرض

دانت الحكومة المؤقتة الهجوم الانتحاري الذي استهدف قوات الجيش بالبوابة الشرقية لمدينة اجدابيا وأوقع عدد من الضحايا بين عسكريين ومدنيين.

وقالت الحكومة المؤقتة في البيان رقم (9) لسنة 2018 أنها تابعت الهجوم منذ اللحظات الأولى لوقوعه عبر مبعوث رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني لعين المكان تمثل في الناطق الرسمي باسم الحكومة مبينة أنها وعملت “عبر أذرعها المعنية المتمثلة في وزارة الصحة ووزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية على تشكيل خلية للأزمة مع الجيش لتذليل أية صعوبات قد تواجه المدينة”.

وأوضح البيان أن اللجان تواصل العمل “على تتبع الجناة وكذلك متابعة الجرحى والنظر لمن يحتاج منهم استكمال العلاج في الداخل والخارج”، مؤكدة “أنها لن تتخلى عنهم…وأنها لن تفرط” في دماء الشهداء.

وتابع البيان “نعلم علم اليقين إن هذا الهجوم الذي وقع بعد أقل من شهر على سابقه وفي ذات المنطقة يهدف لزعزعة الاستقرار في هذه المدينة الإستراتيجية التي تعد حصنا لمدينة بنغازي وكذلك رافدا لمنطقة الهلال النفطي بهدف نهب خيراتها وإفساد فرحتها بنعمة الأمن وإدارة الحكومة لعجلة الاقتصاد وإعادة الإعمار في مختلف مناطق شرق البلاد”.

ودعا البيان “لتضافر الجهود من أجل القضاء على كل الخلايا النائمة المتصلة بتنظيمي داعش والقاعدة التي يحركها المفتي المعزول من قبوه في طرابلس”.

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