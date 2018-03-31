المجبري يلتقي القائمة بالأعمال الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

عين ليبيا

التقى الدكتور «فتحي المجبري» النائب بالمجلس الرئاسي الخميس في تونس، مع القائمة بالأعمال الأمريكية السيدة «ستيفاني ويليامز».

حيث تحدث الطرفين خلال اللقاء عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، بما يعزز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة بشكل عام.

هذا وقد أكدت السيدة «ستيفاني ويليامز» خلال اللقاء على تطلعها إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومن جانبه ثمّن الدكتور فتحي المجبري عالياً الدور الريادي الذي قامت و تقوم به الولايات المتحدة الامريكية في دعم الاستقرار في ليبيا.

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