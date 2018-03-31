الخراز يكشف تفاصيل مداهمة قنفودة “فيديو”

قام جهاز مكافحة المخدرات ببنغازي بمداهمة وكر لترويج الممنوعات و القبض على التشكيل العصابي الذي يديره بمنطقة قنفودة.

وفي تصريح لـ218 أفاد الناطق باسم القوة الأمنية المشتركة طارق الخراز أن هذه العملية جاءت بعد تلقى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لبلاغ حول هذا الوكر / مضيفا أنهم بعد نصب كمين للمتورطين تمكنوا من القبض على شخصين كانا يستقلان سيارة وبحوزتها 35 ألف قرص مخدر ، وأشار الخراز أنه وبعد التحقيقات معهم اعترفوا بوجود شحنة أخرى بالإضافة إلى مخدر الهيروين الذي ضبط في مقر التشكيل العصابي والتي تم ضبطها بعد مواجهات مسلحة مع بعض العناصر التي كانت تتحصن داخل المقر والتي أدت إلى إصابة عنصرين من جهاز مكافحة المخدرات إصابة أحدهما خطيرة

هذا وقد كان حكماء وشيوخ قبائل بنغازي قد قاموا في وقت سابق برفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين عن القانون في إطار دعم عمل الأجهزة الأمنية وبسط القانون وهيبة الدولة.

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