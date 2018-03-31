السني يبحث مع برلمانيين فرنسيين الأزمة الليبية

قال المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني، أنه بحث مع برلمانيين فرنسيين الأزمة الليبية والآثار السلبية الناجمة عن تدخل المجتمع الدولي في ليبيا.

وقال السني في تغريدة له بموقع “تويتر”، أن اللقاء الإيجابي اتسم بالمكاشفة والصراحة مع وفد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي والذي يمثل أطياف سياسية مختلفة.

وأضاف السني، أنه جرى خلال اللقاء توضيح تطور الأزمة والمسؤولية الأخلاقية للمجتمع الدولي ، وضرورة احترام إرادة الشعب في تقرير المصير بالدستور والانتخابات.

وقام الوفد بعقد لقاءات عدة مع مختلف الأطراف الليبية كمجلس الدولة ولجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس النواب والمبعوث الاممي إلى ليبيا.

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