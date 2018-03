بدء فعاليات مؤتمر ” ليبيا ما بين الأمن والجريمة ” في طرابلس

المتوسط:

بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر “ليبيا ما بين الأمن والجريمة.. الصعوبات والحلول” تحت شعار أمن المواطن أولا والمقام في فندق المهاري في العاصمة طرابلس بحضور مكثف لعدد من القيادات الشرطية والخبراء الأمنيين والمحامين والقضاة.

وتشهد فعاليات المؤتمر مناقشة 9 ورقات بحثية عن الجريمة في ليبيا وكيفية تحديها والعمل على مواجهتها.

يذكر أن رمضان الوحيشي رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر وعضو مؤسس للتجمع الليبي للإصلاح قد صرح لـ (المتوسط)، أن المؤتمر من تنظيم التجمع الليبي للإصلاح بالتعاون مع المنظمة الليبية لمتقاعدي الشرطة”، مضيفا إن من ضمن أهداف المؤتمر هو تسليط الضوء على الجريمة الليبية وخاصة الجريمة المنظمة، وأيضا نسبة الجريمة في ليبيا خاصة ما يحدث في طرابلس وتأثير ذلك على المجتمع الليبي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية”.

