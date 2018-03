المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات بلدية أجدابيا أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها الفورية بعلاج جرحى تفجير بوابة أجدابيا الشرقية على نفقة الدولة.

يذكر أن البوابة الشرقية لمدينة أجدابيا تعرضت لهجوم إرهابي نتيجة تفجير سيارة مفخخة، لينتج عن التفجير سقوط 6 قتلى و14 جريح.

