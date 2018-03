«الرئاسي» يُخصص 12 مليون يورو لمصلحة الجوزات

المتوسط:

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارًا رقم (207) بشأن تخصيص مبلغ مالي من احتياطي الموازنة الاستيرادية للعام 2017.

ووفقًا لهذا القرار، فإنه يتم تخصيص، مبلغ يُقدر بـ 12 مليون و800 ألف يورو، أي ما يُعادل خمسة عشر مليون وتسعمائة ألف دولار أمريكي لمصلحة الجوزات والجنسية وشئون الأجانب لصالح شركة الدولة النمساوية للطباعة مقابل توريد خام الجوازات، خصمًا من احتياطي مستلزمات تجهيز وتشغيل الجهات العامة الواردة بالبند 11 من الجدول رقم 2 بالمادة 3 من القرار 378 لسنة 2017.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

