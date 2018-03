المتوسط:

تعرضت سيارة العميد فوزي المنصوري آمر غرفة عمليات أجدابيا لماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران بها، صباح اليوم السبت.

ونتج عن الحادث خسائر مادية في السيارة نتيجة الحادث الذي وقع أثناء قدوم آمر غرفة عمليات أجدابيا وضواحيها عميد فوزي المنصوري من بنغازي الى اجدابيا الى عمله مقر الغرفة العمليات.

