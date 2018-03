«الشكشاك» يكشف آخر التطورات حول عودة أهالي تاورغاء

المتوسط:

أفاد رئيس مجلس تاورغاء المحلي عبد الرحمن الشكشاك، بأنَّ أهالي تاورغاء القاطنين في مخيم قرارة القطف دائمًا ما يشكون من قلة المياه ونقص الأدوية.

وأضاف «الشكشاك»، خلال تصريحاتٍ صحافية، أن اللجنة العمومية التابعة للأمم المتحدة شددت، في اجتماعها المنعقد في تونس بحضور ممثلين عن مصراتة وتاورغاء، على ضرورة العودة السريعة لأهالي تاورغاء.

وأوضح «الشكشاك»، أنَّ مجلس مصراتة البلدي ومحلي تاورغاء في انتظار مخرجات عمل لجنة أهالي مصراتة.

وأشار «الشكشاك»، إلى أن الأهالي في انتظار اجتماع اللجنة الاجتماعية بمصراتة مع نظيرتها في تاورغاء؛ لإنهاء الإجراءات المتخذة للعودة، والترتيبات الأمنية اللازمة لذلك.

