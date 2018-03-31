لجنة المصالحة بالأعلى للدولة تشيد بمبادرة مصراتة والزنتان

رحب عضو لجنة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بالمجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، السبت، بالمبادرة التي جرت بين ممثلين عن مدينتي مصراتة والزنتان للمصالحة الوطنية، معتبرا إياها لبنة في بناء النسيج الاجتماعي الليبى، وخطوة فى إطار تكوين الدولة.

وقال لنقي، في تصريح للرائد، إن لجنة المصالحة الوطنية بالمجلس الأعلى للدولة إذ تبارك هذه الخطوة فإنها تأمل أن تعمّ المصالحة كافة مناطق وقبائل ليبيا، ويعود النازحون إلى ديارهم في الداخل والخارج، مشيدا بجهود كل من ساهم فى هذه المبادرة.

يذكر أن لقاء جمع بين مدينتي مصراتة والزنتان، الأسبوع الماضي، بهدف تحقيق المصالحة بين المدينتين.

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