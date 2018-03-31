إعادة تشغيل مصنعي الإيثلين والبولي إيثلين قريبا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط انه سيتم قريبا إعادة تشغيل مصنعي الإيثلين والبولي إيثلين بالمجمع الصناعي لشركة رأس لانوف.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة أنها تتابع عن كثب جميع الاستعدادات الجارية بالمجمع الصناعي بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز لإعادة تأهيل مصنعي الإيثلين والبولي إيثلين استعداداً لبداية التشغيل في الفترة القريبة القادمة”.

واجتمع “جاد الله حمد العوكلي عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للتصنيع والتخطيط والحاسب والاتصالات وعلى الفرجاني مدير إدارة القياس والمحبوب ادريدر مراقب البتروكيماويات والغاز وعلي غولة منسق مشاريع البتروكيماويات بالمؤسسة و ناجي احفاف رئيس مجلس إدارة شركة رأس لأنوف لتصنيع النفط و الغاز المكلف وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء العامين ومدراء الإدارات والمراقبين ذوي العلاقة بالشركة”

وناقش المجتمعون “العرض الذي قدمته الإدارات المختصة حول أعمال الصيانة والتركيبات والتوريدات للمعدات بالمجمع والتي نُفِذًت خلال الفترة الماضية والمخطط العام للأعمال المرتقبة في الفترة القريبة القادمة والميزانيات التشغيلية المقترحة لذلك”.

يشار إلى أن مصنع الإيثلين متوقف عن العمل منذ عام 2011 ، كما أن مصنع البولي إيثلين متوقف منذ عام 2013 ، إلى أن باشرت المؤسسة بأعمال الصيانة والتجهيز بانتظار إعادة تشغيل المصفاة لتوفير النافثا اللازمة لتشغيل المصنعين، بعد تحرير ميناء ومجمع راس لانوف وتسليمه للمؤسسة في شهر سبتمبر 2016.

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