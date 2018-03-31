تعليمات جديدة لحرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى والشرقية

أصدر آمر الجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطي والشرقية عميد مفتاح المقريف تعليمات إلى آمري الوحدات والسرايا بالجهاز بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتسير دوريات في نطاق الامتيازات النفطية المكلفين بها، وتواجد الأفراد بالأعداد الكافية، بنقاط الحراسة.

وشدد آمر الجهاز حرس المنشآت النفطي بالمنطقة الوسطي والشرقية على آمري الوحدات والسرايا تواجد بمقراتهم وعدم المغادرة إلا بإذن.

وطالب عميد مفتاح المقريف كافة الوحدات التابعة للجهاز بضرورة الإبلاغ عن أي طارئ أو تحركات مشبوهة لأي عربات في حينه.

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