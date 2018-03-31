مباحث اجدابيا يضبط أسلحة وذخائر

قام جهاز المباحث العامة اجدابيا مساء الجمعة بمداهمة إحدى المزارع حيث قام بإلقاء الـقبض علي بعض العناصر الإرهابية بداخلها و بحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة و الذخائرو أنواع عديدة من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات و السيارات المفخخة .

وفي تصريح لـ 218 قال رئيس وحدة التحريات والقبض اجدابيا عبد السلام عبدالرحيم إن الصواريخ المضبوطة من نوع C5 وقذائف هاون وصواريخ بحرية وصواريخ جراد و دانات هاوتزر، مشيرا إلى أنها كانت صالحة وجاهزة للاستخدام ومن الممكن أن تستخدم للتفجير أو تلغيم الأهداف مضيفاً أن هذه العملية تمت بعد ورود معلومات من المواطنين بتحركات مشبوهة داخل المزرعة .

وجاءت هذه المداهمة بعد تفجير استهدف بوابة اجدابيا الشرقية الخميس بسيارة مفخخة وأسفرعن سقوط 5 قتلى و إصابة 6 أشخاص، وفق ما صرح به مدير مستشفى المقريف.

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