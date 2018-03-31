مجلس جامعة الزيتونة يبحث هذه الموضوعات

عقد مجلس جامعة الزيتونة بترهونة اجتماعه العادي الأول لهذا العام لبحث “اعتماد مشروع النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي بجامعة الزيتونة ، وإنشاء أقسام علمية جديدة بكلية العلوم الاجتماعية، ومعالجة أوضاع المعيدين المستنفذين للمدة القانونية لشغل وظيفة معيد”.

واستعرض المشاركون في الاجتماع “هيكلية الأقسام الإدارية والفنية والعلمية بالكليات التابعة، واعتماد تأسيس مركز إعلامي بالجامعة، وإنشاء مركز للبحوث في مجال العلوم الإنسانية والتطبيقية بالجامعة”. بحسب وكالة الأنباء الليبية “طرابلس”.

وحضر الاجتماع رئيس الجامعة محمود رمضان ابوسته، والكاتب العام للجامعة ميلود عبدالله خليفة، والمسجل العام للجامعة أحمد مسعود”، ومدير مكتب مجلس الجامعة الهادي العامري، ومدراء الإدارات وعمداء الكليات.

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