الاعتداء على طلاب كلية «التقنية» الإلكترونية ببني وليد وسرقتهم

قالت مديرية أمن بني وليد، إن مجموعة من اللصوص قاموا بالاعتداء بالضرب على طلبة القسم “الداخلي” بكلية “التقنية” الإلكترونية صباح اليوم السبت، وذلك لسرقة محتوياتهم الخاصة من أجهزة الكمبيوتر، والهواتف المحمولة.

وقال المكتب الإعلامي بني وليد، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذا الاعتداء نتج عنه تعرض أحد الطلاب للطعن بسكين، وتم نقله إلي مستشفى “بني وليد” العام، ولكن نظرا لإصابته البالغة تم نقله إلي مدينة “طرابلس”.

وأعلنت الكلية تواصلها مع الجهات المختصة حيث باشرت تحقيقاتها وتم الاتفاق مع مدير “أمن” بني وليد بشأن تفعيل نقطة شرطة دائمة بالكلية.

