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طلبة الإعلام بطبرق في زيارة علمية لإذاعة طبرق المحلية

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

في إطار التدريب و الزيارات العملية، وضمن الساعات الدراسية المناطة من أجل رفع الكفاءة الأكاديمية لطلاب قسم الإعلام بطبرق  قام اليوم السبت طلاب و طالبات السنة الرابعة و الثالثة بقسم الإعلام بكلية الأداب جامعة طبرق  و بالتنسيق و رفقة اساتذة شعبة الأذاعة قام بزيارة ميدانية إلى مقر مبنى  إذاعة طبرق المحلية .

وأوضح الأستاذ “أحمد بوسميحة” أستاذ المادة و مشرف الزيارة  لبوابة أفريقيا الإخبارية بأنه عند وصول الطلبة كان في إستقبالهم مدير الأذاعة يوسف الدرهاب ، و الإعلامي مروان يونس والذي قام بالشرح و التوضيح في إطار تدريبي حيث قام بعض الطلاب بالنشاط الإعلامي الإذاعي العملي.

وأشار بوسميحة بأن الزيارة تناولت توجيهات وإرشادات حول التعريف بالعمل الأذاعي الصحيح ، وذلك من قبل المذيع مروان يونس أحد مذعي إذاعة طبرق المحلية.

يذكر أن الزيارة كانت رفقة أساتذة شعبة الأذاعة بقسم الإعلام الأستاذ أحمد بوسميحة، والاستاذ يوسف كمش ، وطلبة الشعبة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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