البعثة الأممية تكشف تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة المصالحة بين مصراتة وتاورغاء

أكدت لجنة المصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، أن الاتفاق الموقع من قبلها هو الإطار الوحيد لجميع النقاشات في المستقبل، ويجب عدم فتحه.

وبحسب الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا فقد اجتمعت اللجنة الأسبوع الماضي، مع المبعوث الأممي غسان سلامة ووزير الدولة لشؤون النازحين المفوض يوسف جلاله.

وتم مناقشة آلية العودة الآمنة لأهالي تاورغاء وعملية المصالحة بين مصراتة وتاورغاء، كما تناول الاجتماع أيضا آخر التطورات في عملية المصالحة، واقترحوا خطوات ملموسة من أجل تجاوز العقبات التي تعوق تنفيذ الاتفاق بين تاورغاء ومصراتة، الذي تم توقيعه في أغسطس من العام ألفين وستة عشر ،، كما حدد المشاركون الأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل طرف.

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