أعيان طرابلس: أساليب قمع القذافي تعود

استنكر مجلس حكماء وأعيان طرابلس، ما وصفه بسياسة الاختفاءات القسرية والاعتقالات غير القانونية التي يتم انتهاجها ضد النشطاء السياسيين في طرابلس، وهي كسياسات القمع وتكميم الأفواه التي مارسها النظام السابق ضد معارضيه.

وحمّل المجلس، في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي والأجهزة الأمنية والقضائية المسؤولية الكاملة عن تعرض حياة الشيخ عبدالحكيم الحامي لأي خطر.

وأشار البيان إلى أن حالة الحامي الصحية لا تسمح باعتقاله دون توفير العناية الطبية اللازمة له، حيث إنه يعاني من آثار إصابة لحقت به أثناء مشاركته في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في سرت، كما أنه يعاني من بعض الأمراض المزمنة، فضلاً عن كبر سنه.

وأكد المجلس أن هذه السياسات التعسفية في حق المدنيين تؤثر سلبا على مظاهر الحياة في العاصمة، ويظهرها فعلا بمظهر المدينة المخطوفة من قبل جهات خارجة عن القانون والدولة.

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