صور..وصول حراك ' الرايات البيضاء'لمنطقة قرارة القطف

وصل حراك الرايات البيضاء الذي يضم عدد من المدن الليبية ليتجه مباشرة نحو منطقة قرارة القطف حيث مخيم نازحي تاورغاء

ويشارك في هذا الحراك فيه مدن ومناطق زلطن وصبراته والجميل وصرمان والعجيلات والزاوية والمايا وجنزور والخمس وزليتن وقصر بن غشير وترهونة والتحم بهم اهالي بني وليد رافعين الراية البيضاء تعبيراً عن دعوتهم للسلام في ليبيا

وقال احمد ابومنيار منظم الحراك في تصريح لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية إنَّ القافلة تضم عددًا من المواطنين هدفهم لم الشمل والمصالحة وتحقيق اللحمة الوطنية.

وضمت القافلة عددًا من السيارات وحافلة ترافقها سيارات مرور وسيارات الاسعاف حاملة جميعها رايات بيضاء كبيرة تدعو إلى السلام في ربوع ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية